lista botteghe storiche quattro nuovi ingressi

La giunta comunale ha approvato un aggiornamento semestrale che aggiunge quattro nuove botteghe alla lista delle attività storiche e tradizionali di Firenze. Questa lista tutela e valorizza il commercio storico cittadino, seguendo le disposizioni del regolamento del 2018. L’operazione riguarda negozi che sono stati inseriti nel registro ufficiale, riconoscendo il loro ruolo di eccellenza nel panorama commerciale locale.

La giunta comunale ha approvato l’ aggiornamento semestrale della ’ Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine ’ e della ’Lista delle Attività Fiorentine di Eccellenza’, proseguendo il percorso di tutela e valorizzazione del commercio storico cittadino avviato con il Regolamento comunale del 2018. Con il nuovo aggiornamento, la Lista delle Attività Economiche Storiche e Tradizionali Fiorentine raggiunge quota 413 attività, suddivise in 183 Eccellenze storiche (Categoria A), 166 Attività tradizionali (Categoria B) e 64 Ambulanti storici (Categoria C). Entrano a far parte dell’elenco quattro nuove realtà storiche della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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