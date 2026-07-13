L'Iran ha nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Nel frattempo, le forze militari iraniane hanno sparato un missile contro una nave mercantile con bandiera cipriota che stava attraversando lo stretto. Le autorità statunitensi hanno negato che ci siano state azioni militari da parte dell'Iran, con il presidente che ha continuato a smentire le accuse di escalation.

Il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile, battente bandiera cipriota, che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios, citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo, la Marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello Stretto fino a nuovo avviso. Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, ha scritto in un post su X: “Abbiamo preso il controllo dello Stretto con la forza e lo conserveremo con la forza”. In risposta, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell’area, è la terza serie di attacchi questa settimana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz, ma Trump continua a smentire

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Iran, chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz

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