Dopo un incontro a porte chiuse con il re e la regina, avvenuto venerdì scorso, si sono riaccese le speculazioni sul possibile ritorno di Harry e Meghan a corte. I media britannici stanno analizzando i segnali emersi durante l’incontro, senza confermare ufficialmente alcuna decisione. La discussione riguarda un possibile riavvicinamento o una presenza più frequente degli ex membri della famiglia reale in occasioni ufficiali. Finora, non sono stati annunci ufficiali sul loro coinvolgimento futuro.

T ornano davvero a corte, Harry e Meghan? Dopo l’incontro a porte chiuse con re Carlo e la regina Camilla, avuto luogo venerdì scorso in tutta segretezza nella dimora di Highgrove – il rifugio di campagna dei sovrani per i fine settimana – si tratta di una possibilità che i media inglesi, e in particolare gli esperti di faccende Royal, non si sentono di escludere a priori. Harry e Meghan, la visita in Giordania per incontrare i bambini di Gaza e i rifugiati siriani X Harry e Meghan hanno portato Archie e Lilibet da nonno Carlo. I Sussex si sono portati dietro i piccoli Archie (7 anni) e Lilibet (4), i nipotini che Carlo non vedeva da quattro anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’incontro con il re e la regina ha spinto i media inglesi a speculare su un rientro...

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