L’impegno della Caritas Raccolta per le missioni in Albania e Madagascar

In estate, la Caritas reggiana ha raccolto pannoloni e altri materiali destinati a anziani e disabili in famiglie vulnerabili di Laç Vau-Dejes, cittadina albanese gemellata con la diocesi di Reggio Emilia. La distribuzione di questi beni si inserisce nelle attività di sostegno alle missioni in Albania e Madagascar, portate avanti dall’organizzazione. La raccolta si è svolta nei giorni scorsi, coinvolgendo volontari e comunità locali.

La Caritas reggiana non si ferma nemmeno in estate. Anche quest’anno sono stati raccolti pannoloni e altro materiale per anziani e disabili delle famiglie più fragili di Laç Vau-Dejes, cittadina albanese della diocesi di Sapa, gemellata con quella reggiana. Inoltre, si è svolto al Core, l’incontro di informazione sul Progetto ‘Ero malato’ per documentare le attività realizzate nell’ospedale di Ampasimanjeva nella missione reggiana del sud-est del Madagascar. L’Ausl ha annunciato un Protocollo di intesa per continuare la collaborazione per altri due anni, estendibili a tre, attraverso la formazione a distanza e miglioramenti strutturali ancora da portare a termine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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