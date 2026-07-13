Lidia Ottelli founder della PeonyTM Publishing ci racconta il mondo dei BL thailandesi nell’editoria italiana

Durante il Comicon Bergamo 2026, si è parlato di letteratura BL thailandese pubblicata in Italia. Alla postazione di UniBg OnAir, una rappresentante di un’editrice indipendente ha spiegato che l’azienda si occupa di tradurre e distribuire manga e romanzi appartenenti a questo genere. La casa editrice si concentra su titoli che arrivano dal Sud-est asiatico, con una particolare attenzione alle opere di provenienza thailandese.

I microfoni di UniBg OnAir si accendono a Comicon Bergamo 2026 per raccontarvi un altro pezzo di programma. Alla nostra postazione c’è Lidia Ottelli, fondatrice della PeonyTM Publishing e nota figura di riferimento dell’editoria indipendente italiana in ambito queer romance. Attraverso le sue parole accediamo al retroscena di un mondo editoriale fatto di difficoltà comunicative, continui progetti in perfezionamento e successi commerciali inaspettati. Tuttavia, Lidia non si limita a descrivere un lavoro. Racconta la passione che l’ha portata a fondare la sua casa editrice e introdurre un genere all’epoca inedito in Italia: Il Boy’s Love thailandese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Ci ha lasciati”. Lutto nel mondo della musica italiana, il triste annuncio dei colleghiNel mondo della musica italiana si è diffusa la notizia della scomparsa di un artista di 36 anni, considerato tra i più sensibili e talentuosi della...

“Quando è nato mio figlio aveva una bollicina sul dito, ci dissero che era perché lo succhiava nell’utero ma era la ‘sindrome dei bambini farfalla’. Ci è caduto il mondo addosso ma non ci arrendiamo”: parla Sergio MunizUn padre ha condiviso l’esperienza legata alla nascita del suo bambino, che presentava una piccola bollicina sul dito.