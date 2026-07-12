Ex Milan Liberali al Como | ecco quando sosterrà le visite mediche

Mattia Liberali, ex fantasista del Milan classe 2007, è in arrivo al Como. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche nei prossimi giorni, prima di firmare il contratto con il club. Liberali, reduce da un prestito al Catanzaro, si trasferirà in prestito ai lombardi. La trattativa è in fase conclusiva e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Il Como non si ferma più e continua a pescare a piene mani dal serbatoio dei migliori talenti del calcio italiano. E' ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà in maglia comasca Mattia Liberali, ex fantasista del Milan classe 2007 reduce dall'ultima esperienza il prestito al Catanzaro. Ex Milan, liberali al Como: ci siamo. Il giovane ex trequartista rossonero è atteso già nella giornata di domani a Monza per sostenere le visite mediche di rito, ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto e dell'ufficialità del club. La dirigenza del Como crede moltissimo nelle qualità del ragazzo, tanto da aver preparato per lui un vero e proprio investimento a lungo termine: Liberali si unirà alla società comasca con un contratto di cinque anni, fino al giugno del 2031. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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