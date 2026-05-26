Quando Chiude La Ruota della Fortuna | La Strategia Estiva di Mediaset Spiazza Rai1!

La Ruota della Fortuna si appresta a essere uno dei programmi principali dell’estate su Canale 5. La trasmissione sarà trasmessa durante la stagione calda, con la programmazione estiva che potrebbe modificare la collocazione abituale. La decisione di Mediaset di puntare su questo show ha influenzato la pianificazione delle altre reti, in particolare Rai1. La programmazione estiva di Mediaset si concentra sulla riproposizione di alcuni format consolidati.

La Ruota della Fortuna si prepara a diventare uno dei programmi centrali dell’estate televisiva di Canale 5. Mediaset avrebbe infatti deciso di mantenere il game show condotto da Gerry Scotti anche durante i mesi più caldi, puntando sulla continuità dopo gli ottimi ascolti registrati nell’access prime time. Una scelta che rafforza il ruolo del programma nei palinsesti estivi e che potrebbe influenzare la nuova sfida televisiva tra Rai1 e Canale 5 nelle prossime settimane. La vera sfida della televisione italiana, oggi, non si gioca soltanto in prima serata. Sempre più spesso, il confronto più acceso avviene prima, in quella fascia che accompagna il pubblico dal telegiornale ai programmi serali: l’access prime time. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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How I Made My Fortune – When Big Thinking Matters More Than Initial Capital

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