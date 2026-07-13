Legge elettorale le capriole e le amnesie della sinistra Rampelli | funamboli che sperano nel pareggio per brama di potere
La sinistra critica la nuova legge elettorale, accusando il premio di maggioranza di essere autoritario. Si divide anche sulla questione delle preferenze, con posizioni contrastanti all’interno del fronte. Nel frattempo, un esponente di centrodestra commenta che alcuni leader di sinistra sperano nel pareggio per mantenere il potere, definendoli funamboli che fanno mosse instabili. La discussione rimane aperta, senza che si arrivi a una sintesi condivisa.
La sinistra abbaia la luna anche sulla riforma elettorale. Urla alla deriva autoritaria, si straccia le vesti per il premio di maggioranza previsto dalla proposta presentata dal centrodestra ed è spaccata sulle preferenze. Dopo dopo aver approvato leggi elettorali “sartoriali” perfino con il voto di fiducia, adesso che al governo c’è Giorgia Meloni le opposizioni fanno le barricate sotto Montecitorio. A difesa, ça va sans dire, della democrazia in pericolo. Temono come la peste di restare all’opposizione e tifano per il pareggio, anticamera di pasticci e governicchi tecnici dove entrare dalla porta secondaria. La maggioranza, seppure con sensibilità diverse sul tema delle preferenze, intanto va avanti con la riforma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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