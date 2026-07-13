La sinistra abbaia la luna anche sulla riforma elettorale. Urla alla deriva autoritaria, si straccia le vesti per il premio di maggioranza previsto dalla proposta presentata dal centrodestra ed è spaccata sulle preferenze. Dopo dopo aver approvato leggi elettorali “sartoriali” perfino con il voto di fiducia, adesso che al governo c’è Giorgia Meloni le opposizioni fanno le barricate sotto Montecitorio. A difesa, ça va sans dire, della democrazia in pericolo. Temono come la peste di restare all’opposizione e tifano per il pareggio, anticamera di pasticci e governicchi tecnici dove entrare dalla porta secondaria. La maggioranza, seppure con sensibilità diverse sul tema delle preferenze, intanto va avanti con la riforma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Legge elettorale, le capriole e le amnesie della sinistra. Rampelli: funamboli che sperano nel pareggio per brama di potere

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