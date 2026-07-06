Nel Parlamento si discute sulla legge elettorale, con particolare attenzione all’introduzione del voto di preferenza. Un gruppo di deputate, provenienti da diversi schieramenti, ha espresso preoccupazione riguardo alle regole del sistema, sostenendo che mancano di uniformità e potrebbero influenzare la rappresentanza femminile. La discussione si concentra sulla possibile modifica delle modalità di voto e sulla loro influenza sulla rappresentanza di genere.

N ei corridoi del Parlamento si sta facendo spazio un acceso dibattito sul futuro della rappresentanza femminile in politica. Un gruppo di deputate, superando le barriere di partito, ha espresso un forte timore sulla nuova legge elettorale, in particolare sull’introduzione del voto di preferenza. Per questo le politiche hanno firmato, un appello, una lettera aperta, per dire NO a un meccanismo che, a loro avviso, rischierebbe di penalizzare le candidate donne. Metsola: «Voglio più giovani e donne in politica, mi impegno su questo» X Appello deputate: le preferenze rischiano di penalizzare le donne. Dietro la richiesta di queste parlamentari c’è un’analisi molto concreta delle difficoltà che le donne incontrano ancora oggi quando decidono di fare politica attivamente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Denunciano un sistema elettorale che manca di regole uguali per tutti

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ESTHER PALOMERA DENUNCIA: Feijóo abraza el trumpismo y cuestiona el sistema electoral

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