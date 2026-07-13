Legge elettorale in arrivo l’emendamento Meloni a Palermo
La premier è arrivata a Palermo e ha ricordato la strage di Capaci, evento che ha segnato la storia del Paese. Nel frattempo, in Parlamento si prepara un nuovo emendamento alla legge elettorale. La discussione politica si intensifica, mentre l’attesa si concentra sulla proposta che potrebbe modificare le regole delle prossime elezioni. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata per l’approvazione del testo.
In Italia esplode lo scontro politico sulla legge elettorale, con l’attesa per un nuovo emendamento. Nel frattempo, la premier Meloni da Palermo ha ricordato la strage di Capaci, sottolineando come quell’evento abbia cambiato per sempre la storia del Paese. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Legge elettorale, in arrivo l'emendamento. Meloni a Palermo
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#leggeelettorale Non si vince per meriti o serietà ma barando al gioco Tanto io non vado mai a presso al gioco dei bari aspetta e spera nel mio voto Adesso arrivo Fottetevi x.com
Dimmi di… NO. Più chiaro di così :) Il Governo ha rimandato di una settimana l’arrivo in Aula della nuova legge elettorale. Questo vuol dire che abbiamo più tempo per dire #NoMelonellum ovunque, su tutti i social e nelle piazze, per firmare e far firmare l’appel facebook
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