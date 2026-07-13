Legge elettorale, in arrivo l'emendamento. Meloni a Palermo

Notizia in breve

La premier è arrivata a Palermo e ha ricordato la strage di Capaci, evento che ha segnato la storia del Paese. Nel frattempo, in Parlamento si prepara un nuovo emendamento alla legge elettorale. La discussione politica si intensifica, mentre l’attesa si concentra sulla proposta che potrebbe modificare le regole delle prossime elezioni. Nessuna data ufficiale è stata ancora annunciata per l’approvazione del testo.