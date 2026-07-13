Un rapporto del quotidiano della City di Londra evidenzia che l’aumento di lavoratori immigrati a basso costo ha portato a un incremento dei salari e della produttività. La notizia arriva da una fonte considerata vicina agli ambienti finanziari e non da politici di destra o media di estrema destra. Il rapporto sottolinea che la presenza di più manodopera straniera non ostacola la crescita economica, anzi, contribuisce a rafforzarla.

Più manodopera a basso costo, per intendersi i lavoratori immigrati, provoca un aumento dei salari e della produttività. A dirlo non è un politico sovranista o un giornale di estrema destra, ma il quotidiano della City di Londra, che è difficile tacciare di simpatie anti-progressiste. In una lunga analisi di Oren Cass, capo economista di American Compass e collaboratore del quotidiano rosa, il Financial Times demolisce le analisi della stragrande maggioranza degli economisti sui meravigliosi benefici che le ondate migratorie, anche incontrollate, porterebbero alle economie occidentali. L’analista di Ft ritiene addirittura che «quando si affrontano i dibattiti sull’immigrazione» spesso gli economisti rinuncino alla «propria credibilità». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'economia non corre se ci sono più immigrati

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