Le ultime ore di vita di Alessio Borelli nel condominio di Corsico Mercoledì una lite e le grida sentite dai vicini poi la morte inflitta a coltellate

Da ilgiorno.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì mattina, in un condominio di Corsico, si sono uditi rumori provenienti dall’ottavo piano, dove Alessio Borelli viveva in affitto. I vicini hanno ascoltato urla e discussioni accese. Poco dopo, Borelli è stato trovato morto con ferite da arma da taglio. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno avviato le indagini senza ancora aver reso noto altri dettagli.

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Milano, 13 luglio 2026 –  Mercoledì mattina, via Parini 11 a Corsico. Qualcuno sente urlare all’ottavo piano: due persone stanno discutendo ad alta voce nell’appartamento in cui vive in affitto Alessio Borelli. Parte la chiamata al 112, che innesca l’intervento dei carabinieri: al citofono non risponde nessuno, non c’è traccia dei due litiganti. Il motivo? Con ogni probabilità, in quel momento il quarantunenne nativo di Treviglio era già a terra in sala, ucciso a coltellate o strangolato. E l’assassino in fuga, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.  Un uomo, italiano con precedenti di polizia, è stato trovato morto, verso sera, in un appartamento di un palazzo di Corsico, comune nella cintura del Milanese: la scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, chiamati dai vicini per il cattivo odore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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