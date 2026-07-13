Le scarpe di Andrea Sempio… Garlasco la foto e scoppia il caso | Cosa può significare

Nel caso Garlasco, una foto delle scarpe di Andrea Sempio ha riacceso l’attenzione pubblica. La Procura di Pavia sta ancora completando le indagini e non ha emesso un atto ufficiale di chiusura. La vicenda, che coinvolge il crimine di cui si occupa il caso, resta al centro di discussioni sui media e sui social network.

Mentre si attende l’atto ufficiale di chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia, il caso Garlasco continua ad alimentare il dibattito televisivo e quello in rete. Ogni particolare legato alla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi viene analizzato, discusso e confrontato con gli elementi raccolti nel corso degli anni. In queste ore l’attenzione si è concentrata sulle scarpe di Andrea Sempio e sulla loro possibile relazione con le impronte attribuite all’assassino, a lungo indicate come compatibili con una taglia 42. Oggi Sempio porta il numero 44, ma il confronto si è spostato anche su un’altra domanda: indossava la stessa misura e lo stesso tipo di calzature anche nel 2007? Leggi anche: “Chiara lo voleva affrontare”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»

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Sta facendo discutere molto una foto che ritrae Andrea Sempio con un modello di scarpe a punta. Questo elemento potrebbe dimostrare che il piede di Sempio non fosse così largo all’epoca? #Quartogrado x.com

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