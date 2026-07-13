Le scarpe di Andrea Sempio… Garlasco la foto e scoppia il caso | Cosa può significare

Da caffeinamagazine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel caso Garlasco, una foto delle scarpe di Andrea Sempio ha riacceso l’attenzione pubblica. La Procura di Pavia sta ancora completando le indagini e non ha emesso un atto ufficiale di chiusura. La vicenda, che coinvolge il crimine di cui si occupa il caso, resta al centro di discussioni sui media e sui social network.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mentre si attende l’atto ufficiale di chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia, il caso Garlasco continua ad alimentare il dibattito televisivo e quello in rete. Ogni particolare legato alla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi viene analizzato, discusso e confrontato con gli elementi raccolti nel corso degli anni. In queste ore l’attenzione si è concentrata sulle scarpe di Andrea Sempio e sulla loro possibile relazione con le impronte attribuite all’assassino, a lungo indicate come compatibili con una taglia 42. Oggi Sempio porta il numero 44, ma il confronto si è spostato anche su un’altra domanda: indossava la stessa misura e lo stesso tipo di calzature anche nel 2007? Leggi anche: “Chiara lo voleva affrontare”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

le scarpe di andrea sempio8230 garlasco la foto e scoppia il caso cosa pu242 significare
© Caffeinamagazine.it - “Le scarpe di Andrea Sempio…”. Garlasco, la foto e scoppia il caso: “Cosa può significare”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»

Video Garlasco, la madre di Sempio: «Non si può escludere che Stasi sia innocente»

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Garlasco, avvocata Bocellari: "Sempio ossessionato da Stasi, le scarpe Frau? Per la difesa Andrea ha il numero 62" - VIDEO

Garlasco, la svolta a sorpresa: Andrea Sempio convocato in procura, cosa può succedereA Garlasco, le autorità hanno convocato in procura una persona coinvolta nell’indagine in corso.

Temi più discussi: Garlasco, nuova consulenza Cattaneo su Sempio richiesta dalla Procura: approfondimenti sul piede dell'indagato; Garlasco, l'ultima mossa della Procura: chiesta nuova consulenza sulla larghezza del piede di Sempio; Garlasco in Tv: le scarpe di Sempio, la bicicletta e l’ipotesi di un complice; Quarto Grado: Garlasco: il profilo di Andrea Sempio Video.

andrea sempio le scarpe di andreaGarlasco, il piedone di Sempio e il nodo Vigevano. Gli incontri tra la mamma di Andrea e il vigile ma non lìIl giallo di Garlasco si fa sempre più misterioso. Alla domanda: chi ha ucciso Chiara Poggi in quel drammatico 13 agosto 2007, non c’è ancora una risposta, a tal punto che anche i massimi esperti sul ... affaritaliani.it

andrea sempio le scarpe di andreaGarlasco, il caso Sempio si complica: piedi, Vigevano e la mamma-vigile al centro dell’indagineIl caso di Garlasco continua a restare avvolto nel mistero. A quasi diciotto anni dal drammatico 13 agosto 2007, la domanda su chi abbia ... bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web