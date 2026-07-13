Le On Cloudboom Strike 2 sono scarpe da maratona che sembrano venire da un altro pianeta
Le On Cloudboom Strike 2 sono scarpe da maratona progettate per essere più leggere, veloci e intelligenti rispetto ai modelli precedenti. Sono state sviluppate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dei runner durante le competizioni di lunga distanza. La scarpa si distingue per un design innovativo e tecnologie avanzate, pensate per ottimizzare velocità e comfort. La produzione mira a offrire un prodotto di alta performance per atleti professionisti e appassionati di lunga distanza.
Le On Cloudboom Strike 2 sono state create con una missione ambiziosa: rendere la prossima generazione di scarpe da competizione per la maratona più leggera, veloce e smart rispetto a tutte le precedenti. Questo obiettivo non viene raggiunto solo con una nuova schiuma o una placca in carbonio più rigida, che sono gli elementi tipici di qualsiasi super scarpa moderna, ma con un'idea più radicale: ripensare il modo in cui viene costruita una scarpa sportiva professionale, dalla suola alla tomaia. La seconda generazione della linea Cloudboom comprende due modelli, le On Cloudboom Strike 2 e le On LightSpray Cloudboom Strike 2, progettate per le lunghe distanze, l’efficienza estrema e la competizione pura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
The On Cloudboom Strike 2 Is For the People | First Run Review
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