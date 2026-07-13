Le novità beauty di luglio 2026 per restare belli informati

A luglio 2026 è stato lanciato il primo solare corpo di Augustinus Bader. Il prodotto contiene la tecnologia TFC8®, utilizzata anche nei trattamenti skincare, che combina protezione solare e capacità rigenerante per la pelle.

Il primo solare corpo di Augustinus Bader di cui avevamo bisogno Contiene la tecnologia TFC8®, la stessa dei prodotti skincare, così la protezione solare si accompagna alla capacità di rigenerare la pelle. Offre una protezione ad ampio spettro SPF 50 contro i raggi UVA e UVB grazie a quattro filtri solari clean. La formula è leggera e a rapido assorbimento. L'integratore per il tuo equilibrio emotivo Niente claim, ingredienti di moda con scarse evidenze scientifiche, ma solo ingredienti di qualità per coltivare healthspan: con l'integratore Smile, il marchio made in Germany Aspriva agisce sui principali meccanismi coinvolti nell’equilibrio mentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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