Le novità beauty di maggio 2026

Da vanityfair.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026 arrivano diverse novità nel settore beauty, con nuove fragranze agrumate e prodotti pensati per illuminare la pelle durante le giornate in città. Tra le novità ci sono anche formule specifiche per la cura di mani e piedi, che promettono di soddisfare le esigenze di chi desidera mantenere un aspetto curato e fresco. Questi lanci riguardano sia prodotti di routine quotidiana sia soluzioni innovative per il benessere della pelle.

10 anni del lipgloss più famoso di KIKO, una limited edition e un chiosco da visitare KIKO Milano celebra un decennio di idratazione e brillantezza con una nuova campagna con protagonista Emily Ratajkowski in versione super model anni Novanta e una collezione in edizione limitata dedicata al gloss n.1 del brand: 3D Hydra Lip Gloss: cinque nuove tonalità e la stessa formula vincente di sempre, per un effetto rimpolpante e labbra in 3D effetto specchio. Si potranno provare dall'8 al 10 maggio in Piazza San Babila a Milano con un KIOSK tutto personalizzato. La nuova formula del blush Unisce colore e glow in un comodo stick compatto: lo ha inventato Dolce&Gabbana per dare un tocco luminoso e fresco alla pelle.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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