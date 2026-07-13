Le notizie del 13 luglio sulla crisi in Iran
Il 13 luglio, è stato annunciato che gli Stati Uniti si sono dichiarati protettori dello Stretto di Hormuz, imponendo una tassa del 20% su tutte le merci e avviando un blocco navale contro l'Iran. La misura riguarda le rotte marittime strategiche e mira a limitare le attività iraniane nella zona. Non sono stati forniti dettagli su come verranno attuate le misure o sulle reazioni internazionali.
Trump ha annunciato che gli "Usa da oggi sono i protettori dello Stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Teheran: "A causa dell'ostilità degli Usa è impossibile attraversare Hormuz". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Iran.
Lopzione fuga di Trump dalla guerra in Iran
Notizie e thread social correlati
Le notizie del 2 luglio sulla crisi in IranIl Qatar ha annunciato progressi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti, che continueranno dopo i funerali di Khamenei.
Le notizie del 6 luglio sulla crisi in IranIl corpo di un leader iraniano è stato trasferito a Qom, dove domani si terrà una cerimonia funebre.
Temi più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Gli Usa lanciano nuovi attacchi L'Iran spara contro il traffico di navi nello Stretto di Homuz; Nuovo blocco Usa a Hormuz, Trump: Siamo i guardiani dello Stretto; Guerra Usa-Iran, le notizie del 13 luglio 2026 | L'Iran tratta in Oman, ma continua a colpire le basi nel Golfo. Kuwait e Giordania rispondono e abbattono missili di Teheran.
Guerra Usa-Iran, le notizie del 13 luglio 2026 | L'Iran tratta in Oman, ma continua a colpire le basi nel Golfo. Kuwait e Giordania rispondono e abbattono missili di Teheran Link nei commenti facebook
Nelle prime ore del 13 luglio le forze statunitensi hanno completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l’Iran. L’offensiva statunitense ha colpito i sistemi di difesa aerea militari iraniani, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche e di droni, n x.com
Iran, Trump notifica al Congresso la ripresa della guerra: avviato terzo attacco consecutivo. Colpiremo l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. Blocco navale a HormuzDiscuteremo del Medio Oriente, abbiamo anche il pranzo con i partner del Golfo riguardo alla sicurezza della regione del Golfo. L'intesa c'e, ma non sta reggendo, e stiamo discutendo su cosa possiamo ... ilmessaggero.it
Le notizie del 13 luglio sulla crisi in IranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) annuncia il completamento di una nuova ondata di attacchi ... fanpage.it