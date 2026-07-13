Le notizie del 13 luglio sulla crisi in Iran

Il 13 luglio, è stato annunciato che gli Stati Uniti si sono dichiarati protettori dello Stretto di Hormuz, imponendo una tassa del 20% su tutte le merci e avviando un blocco navale contro l'Iran. La misura riguarda le rotte marittime strategiche e mira a limitare le attività iraniane nella zona. Non sono stati forniti dettagli su come verranno attuate le misure o sulle reazioni internazionali.

Trump ha annunciato che gli "Usa da oggi sono i protettori dello Stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Teheran: "A causa dell'ostilità degli Usa è impossibile attraversare Hormuz". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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