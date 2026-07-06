Le notizie del 6 luglio sulla crisi in Iran

Notizia in breve

Il corpo di un leader iraniano è stato trasferito a Qom, dove domani si terrà una cerimonia funebre. Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che intende concludere un accordo con l'Iran o agire in modo diverso. La situazione tra Iran e Stati Uniti resta tesa, con notizie di tensioni e dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti.