Le notizie del 6 luglio sulla crisi in Iran
Il corpo di un leader iraniano è stato trasferito a Qom, dove domani si terrà una cerimonia funebre. Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che intende concludere un accordo con l'Iran o agire in modo diverso. La situazione tra Iran e Stati Uniti resta tesa, con notizie di tensioni e dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti.
Le notizie sulla guerra Iran-USA di lunedì 6 luglio. La salma di Ali Khamenei arriva a Qom: domani la processione funebre. Trump insiste: "O faremo l'accordo con l'Iran o finirò il lavoro". I negoziati Israele-Libano si terranno a Roma il 15 e 16 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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