Le Love Layers sono il taglio capelli che vedrai ovunque quest’estate | Gigi Hadid ha già lanciato il trend
Le “Love Layers” sono il nuovo taglio di capelli che sta conquistando le spiagge e le città questa estate. Già sfoggiato da una modella nota, il taglio si caratterizza per le ciocche scalate e leggere, che creano un effetto naturale e sbarazzino. Le “Love Layers” si adattano a diversi tipi di capelli e sono diventate un must tra chi cerca un look fresco e versatile per la stagione calda.
Ogni estate ha il suo taglio protagonista. L’anno scorso era il bob, poi è arrivata l’ossessione per le butterfly layers e il C-cut. Ora, però, c’è un nuovo nome da aggiungere alla lista: Love Layers. Se il nome vi fa pensare a qualcosa di romantico, siete sulla strada giusta, perché questo haircut è stato pensato per creare una silhouette morbida, armoniosa e – letteralmente – a forma di cuore. A lanciarlo è stato Dimitris Giannetos, hairstylist delle celebrity, che ha scelto Gigi Hadid come prima ambasciatrice del trend. E basta guardare una sua foto per capire perché tutti ne stanno già parlando. Cosa sono le Love Layers?. Dimenticate il classico C-cut. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Perfect Long Layers Every Time | Face-Framing Technique
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Sicilian is a Romance language, but it carries the memory of nearly every civilization that passed through the island. One of its deepest layers comes from Arabic. From the 9th to the 11th centuries, Sicily was under Muslim rule. Arabic was spoken, written, admi facebook
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Summer’s love layers trend is for the real sweetheartsJust ask Gigi Hadid. msn.com