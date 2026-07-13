Le “Love Layers” sono il nuovo taglio di capelli che sta conquistando le spiagge e le città questa estate. Già sfoggiato da una modella nota, il taglio si caratterizza per le ciocche scalate e leggere, che creano un effetto naturale e sbarazzino. Le “Love Layers” si adattano a diversi tipi di capelli e sono diventate un must tra chi cerca un look fresco e versatile per la stagione calda.

Ogni estate ha il suo taglio protagonista. L’anno scorso era il bob, poi è arrivata l’ossessione per le butterfly layers e il C-cut. Ora, però, c’è un nuovo nome da aggiungere alla lista: Love Layers. Se il nome vi fa pensare a qualcosa di romantico, siete sulla strada giusta, perché questo haircut è stato pensato per creare una silhouette morbida, armoniosa e – letteralmente – a forma di cuore. A lanciarlo è stato Dimitris Giannetos, hairstylist delle celebrity, che ha scelto Gigi Hadid come prima ambasciatrice del trend. E basta guardare una sua foto per capire perché tutti ne stanno già parlando. Cosa sono le Love Layers?. Dimenticate il classico C-cut. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le “Love Layers” sono il taglio capelli che vedrai ovunque quest’estate: Gigi Hadid ha già lanciato il trend

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Perfect Long Layers Every Time | Face-Framing Technique

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Summer’s love layers trend is for the real sweetheartsJust ask Gigi Hadid. msn.com