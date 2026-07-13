Notizia in breve

Le diciotto opere finaliste del Premio Mandrarossa 2026 sono state annunciate. Le opere sono suddivise in sei sezioni: narrativa, esordi letterari, romanzo storico, letteratura per ragazzi, temi ambientali e giallo. La selezione comprende lavori di autori emergenti e affermati e rappresenta una vasta gamma di generi letterari. La cerimonia di premiazione si terrà prossimamente, senza ancora una data ufficiale.