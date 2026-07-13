Le diciotto opere finaliste del Premio Mandrarossa 2026
Le diciotto opere finaliste del Premio Mandrarossa 2026 sono state annunciate. Le opere sono suddivise in sei sezioni: narrativa, esordi letterari, romanzo storico, letteratura per ragazzi, temi ambientali e giallo. La selezione comprende lavori di autori emergenti e affermati e rappresenta una vasta gamma di generi letterari. La cerimonia di premiazione si terrà prossimamente, senza ancora una data ufficiale.
La seconda edizione del Premio Mandrarossa ha annunciato le diciotto opere finaliste, suddivise in sei sezioni dedicate alla narrativa, agli esordi letterari, al romanzo storico, alla letteratura per ragazzi, ai temi ambientali e al giallo. I vincitori saranno proclamati il 25 luglio 2026 nel Parco Archeologico di Selinunte, durante una cerimonia organizzata davanti al Tempio di Hera. Nella sezione principale, il Premio Narrativa Mandrarossa, sono arrivati in finale “L’idiota di famiglia” di Dario Ferrari, pubblicato da Sellerio, “La Carità Carnale” di Monica Acito, edito da Bompiani, e “La Ragazzina” di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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