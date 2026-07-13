Le borse di oggi, 13 luglio, aprono in calo a causa delle tensioni legate alla guerra. Milano e le principali piazze europee registrano perdite. In Asia, Seul segna un forte ribasso, influenzata dal crollo del settore tecnologico e dei principali produttori di chip, Samsung Electronics e SK hynix. Anche gli altri mercati asiatici mostrano segni di debolezza. La situazione riflette l’incertezza globale e le preoccupazioni sulle ripercussioni economiche del conflitto.

Sprofonda Seul, su cui pesa anche il crollo del settore tech e dei due produttori di chip, Samsung Electronics e SK hynix. Giù anche il resto dei listini asiatici. Il petrolio torna a correre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Le Borse di oggi, 13 luglio. La guerra spaventa i mercati, partenza in calo per Milano e l’Europa

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