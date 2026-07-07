Arezzo, 7 luglio 2026 – Prosegue la rassegna “Letture Musicali ”, il ciclo di concerti di musica da camera organizzato dall’Associazione Le 7 Note nel chiostro della Biblioteca Città di Arezzo (Via dei Pileati 12). Mercoledì 8 luglio alle ore 19,00 andrà in scena lo spettacolo “Per San Francesco”. Nell’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia, l’attore Riccardo Massai e il violoncellista Andrea Landi proporranno uno spettacolo in equilibrio tra musica, teatro, poesia, spiritualità e storia, con musiche di Johann Sebastian Bach, Domenico Gabrielli, Giovanni Battista Degli Antonii e Joseph Marie Clement Dall’Abaco. Riccardo Massai è un regista, attore, autore teatrale e direttore artistico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prosegue la rassegna “Letture Musicali” alla Biblioteca Città di Arezzo con “Per San Francesco”

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