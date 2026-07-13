Lazio hub aerospaziale | l’Aerospace Buyer-Supplier Meeting riunisce 150 aziende per innovazione e collaborazioni

150 aziende si incontrano in un evento dedicato all’aerospazio nel Lazio, regione unica in Italia a ospitare l’intera filiera di settore. L’Aerospace Buyer-Supplier Meeting mira a favorire collaborazioni e innovazioni nel comparto, che rappresenta un settore chiave per l’economia e lo sviluppo tecnologico del paese. L’iniziativa riunisce aziende di diversi livelli, dagli acquisti alla produzione, con l’obiettivo di stimolare sinergie e progetti condivisi.

Il Lazio, unica regione italiana in cui è presente l’intera filiera dell’aerospazio e della difesa, si prepara a riunire i protagonisti di uno dei comparti più strategici per l’economia e l’innovazione del Paese. Domani, 14 luglio, allo Spazio Attivo Tecnopolo Tiburtino di Roma, si svolgerà l’Aerospace Buyer-Supplier Meeting, promosso dalla Rete delle Imprese dell’Aerospazio-Difesa del Lazio (RIAL) nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027, in collaborazione con LazioInnova. Il settore aerospaziale laziale conta circa 250 imprese, tra grandi gruppi, piccole e medie aziende e start up innovative, impiega 23.500 addetti, genera un... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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