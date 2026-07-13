L' auto volante ora è legale in Italia | quanto costa e chi l' ha comprata

In Italia, l’auto volante è diventata ufficialmente legale. Il primo modello approvato è il Jetson One, un velivolo elettrico che decolla e atterra verticalmente. Il prezzo di vendita si aggira intorno ai 92.000 euro. La prima vendita è già stata conclusa, anche se non sono stati resi noti i dettagli sull’acquirente. La certificazione ha permesso di avviare la commercializzazione di questo tipo di veicolo aereo privato nel paese.

Il primo passo dalla fantascienza al cielo, questa volta, passa dall'Italia. Il Jetson One, il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVtol) pensato per trasformare chiunque in pilota, ha infatti ottenuto dall'Aero Club d'Italia (AeCI) la prima identificazione ufficiale italiana come ultraleggero non sperimentale: sigla I-E953, rilasciata lo scorso 17 giugno al termine di tre anni di lavoro tra l'azienda e l'ente. È un primato assoluto in Europa, dove finora i velivoli eVtol personali erano rimasti confinati nella categoria sperimentale, con tutte le limitazioni operative che questo comportava. Da... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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