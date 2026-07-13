Latte accordo nel Lazio | prezzo alla stalla fissato a 50 centesimi

Notizia in breve

Il prezzo del latte alla stalla nel Lazio è stato fissato a 50 centesimi di euro al litro. L’accordo è stato raggiunto durante un tavolo convocato in regione, con la partecipazione di Coldiretti Lazio. La decisione riguarda i produttori di latte e si applica a tutte le aziende coinvolte nella filiera della regione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni o modalità di applicazione del prezzo stabilito.