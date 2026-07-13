Latte accordo nel Lazio | prezzo alla stalla fissato a 50 centesimi
Il prezzo del latte alla stalla nel Lazio è stato fissato a 50 centesimi di euro al litro. L’accordo è stato raggiunto durante un tavolo convocato in regione, con la partecipazione di Coldiretti Lazio. La decisione riguarda i produttori di latte e si applica a tutte le aziende coinvolte nella filiera della regione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni o modalità di applicazione del prezzo stabilito.
Roma, 13 luglio 2026 – Coldiretti Lazio esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto al tavolo sul latte convocato in Regione Lazio, che ha definito il prezzo del latte alla stalla per i mesi di maggio e giugno 2026 a 48 centesimi al litro, più premi, più qualità oltre ai due centesimi messi dalla Regione Lazio, portando il riferimento regionale del Lazio a 50 centesimi, con indicazione ministeriale nazionale che era di 47 centesimi. L’intesa accoglie le richieste avanzate da Coldiretti Lazio, con il riconoscimento del differenziale territoriale legato ai maggiori costi sostenuti dagli allevatori della nostra regione. Un risultato importante, che offre un riferimento condiviso in una fase particolarmente delicata per il comparto lattiero-caseario laziale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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