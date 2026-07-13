L’Arsenal spinge per ingaggiare la stella della Coppa del Mondo Julian Alvarez | rapporto

Notizia in breve

L'Arsenal sta trattando per acquistare Julian Alvarez dall'Atletico Madrid. La società ha mostrato interesse per il giocatore vincitore della Coppa del Mondo. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le trattative sono in corso. Alvarez, attaccante, è attualmente sotto contratto con l'Atletico Madrid. La società inglese punta a definire l'acquisto nelle prossime settimane.