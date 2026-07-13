L’Arsenal spinge per ingaggiare la stella della Coppa del Mondo Julian Alvarez | rapporto
L'Arsenal sta trattando per acquistare Julian Alvarez dall'Atletico Madrid. La società ha mostrato interesse per il giocatore vincitore della Coppa del Mondo. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le trattative sono in corso. Alvarez, attaccante, è attualmente sotto contratto con l'Atletico Madrid. La società inglese punta a definire l'acquisto nelle prossime settimane.
Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal sta cercando di rafforzare la squadra vincitrice del titolo con l’acquisto di Julian Alvarez dall’Atletico Madrid. L’ex attaccante del Manchester City Alvarez è stato oggetto di notevole interesse nell’ultimo anno, con i campioni della Premier League che sono stati gli ultimi a cercare di attirarlo dalla capitale spagnola. I Gunners hanno posto fine alla siccità del titolo durata 22 anni la scorsa stagione dopo tre secondi posti consecutivi, ma il ruolo di attaccante rimane uno dei pochi nella loro squadra che deve ancora essere definito con un nome. Gioca al nostro pronostico GRATUITO e vinci £ 1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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