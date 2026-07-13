Una maglia blu, simile a quella indossata nel 1986, viene mostrata come simbolo della vittoria. La maglia, però, è falsa e i numeri sono cuciti, non stampati. La squadra argentina utilizza questa maglia come simbolo di orgoglio, anche se non è ufficiale. La storia legata alla maglia della Mano di Dio resta un ricordo, ma questa versione non autentica si presenta come una riproduzione. La maglia rappresenta ancora un simbolo nazionale, anche se non originale.

L’abito non fa il calciatore. E quella maglia blu che dalle parti di Buenos Aires considerano gloriosa, che riporta alla memoria una notte indimenticabile per gli argentini, sta lì a ricordarlo. Ora Messi la indosserà nell’attesa replica di quella notte mitica dell’86 a Città del Messico con il gol di Maradona di mano e il secondo incantevole. L’Argentina scenderà in campo ad Atlanta contro l’Inghilterra con la seconda maglia nella semifinale del mondiale contro l'Inghilterra: maglia blu scura, pantaloncini neri come Diego nella leggendaria sfida dell’Azteca. La storia della maglia Ma quella maglia gloriosa, epica, è nata per caso. Trentotto maglie blu comprate in fretta e furia in un quartiere popolare di Città del Messico, stemmi cuciti nella notte e numeri da football americano applicati col ferro da stiro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’Argentina in blu come nell’86. Storia della maglia della Mano di Dio: falsa e con i numeri cuciti

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Lionel Messi's Argentina Jersey in Sky-Blue White: Incredible Story behind La Albiceleste's Jersey

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