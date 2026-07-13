Aymeric Laporte ha dichiarato di essere felice della decisione di rappresentare la nazionale spagnola, dopo aver indossato la maglia francese in 51 occasioni con le rappresentative giovanili. La sua scelta di giocare per la Roja è stata comunicata attraverso un’intervista radiofonica, senza ulteriori commenti. La decisione è stata presa recentemente e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul processo decisionale.

“Io ho preso una decisione e sono felicissimo di averla presa. Non c’è molto da dire sulla cosa”. Aymeric Laporte ieri a Radio Marca. Il centrale della Spagna ha vestito per 51 volte la maglia della Francia a livello giovanile, ma alla fine quando è stato il momento di scegliere ha preferito la Roja. Ed è stato molto criticato: “È stato duro, sì, ma ormai è passato parecchio tempo. E poi un’altra cosa: non so perché si prestò tanta attenzione al mio caso quando ce n’erano tanti altri. Ho calcolato che sono 22 o 23 i miei compagni nelle giovanili della Francia che oggi giocano con una nazionale differente. Diciamo che per certi versi ho aperto le porte, ho normalizzato la cosa”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Laporte vs Hernandez, i semifinalisti con la maglie... al contrario

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