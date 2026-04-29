In questa stagione, la camicia bianca torna protagonista, anche per chi di solito preferisce altri capi. La tendenza si manifesta anche in modo insolito, con modelli indossati in modo opposto rispetto al solito. La primavera-estate 2026 vede un ritorno di questo classico, che diventa un elemento anche per chi non era appassionato di camicie. La moda presenta questa novità come un modo per sperimentare con lo stile senza rinunciare ai capi essenziali.

A nche per chi non è mai stato un fan della camicia, nella Primavera-Estate 2026 diventa difficile non desiderarne una. Le passerelle l’hanno ufficialmente rilanciata come protagonista di stagione, elevandola a capo di tendenza pur restando profondamente classica. Come abbinare la camicia bianca: 5 idee sofisticate per valorizzare un grande classico X Ed è proprio da questa natura senza tempo che nascono nuovi styling capaci di trasformarla e renderla più originale che mai: c’è chi la stratifica, arrivando a indossarne due insieme, chi la infila nei pantaloni con precisione sartoriale, chi la lascia aperta e disinvolta, e chi osa persino portarla al contrario.🔗 Leggi su Iodonna.it

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