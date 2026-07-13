Alle 17, allo stadio ’Braglia’, i giocatori del Modena guidati da Daniele Galloppa si sono riuniti per la prima volta in questa stagione. Dopo i saluti iniziali e la presentazione del nuovo staff, il team ha svolto una sessione di allenamento allo stadio Zelocchi. La giornata ha segnato l’avvio ufficiale delle attività sportive, con i ragazzi pronti a iniziare la preparazione in vista delle partite future.

È il giorno ’uno’ del Modena di Daniele Galloppa. Inizia nel pomeriggio la stagione canarina, con la convocazione intorno alle 17 allo stadio ’Braglia’, i saluti e la presentazione con il nuovo staff, le prime sensazioni e anche la prima sgambata allo Zelocchi. Poi, nel corso della settimana, tutti i test medici e fisici che anticipano la partenza di sabato per il ritiro di Mezzana-Marilleva, lì dove i canarini entreranno nel vivo della loro estate. Ci sarà la consueta curiosità, accompagnata probabilmente diversi tifosi pronti ad una foto da scattare lungo viale Monte Kosica dove transiteranno i giocatori per entrare nel parcheggio dello stadio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’anteprima. I ragazzi di Galloppa si ritrovano. Alle 17 al ’Braglia’, attesa per i nuovi

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