I ragazzi del Centro Il Ponte in visita al Braglia per parlare di talento e futuro

Nei giorni recenti, i giovani del Centro Il Ponte, un centro di aggregazione giovanile situato nella zona Tempio–Stazione di Modena, hanno avuto l'opportunità di visitare lo stadio Braglia. Durante la visita, hanno assistito a un'intervista con il capitano di una squadra di calcio locale, partecipando anche a una visita guidata degli impianti dello stadio. L'iniziativa si inserisce in un progetto dedicato a discutere di talento e prospettive future per i giovani coinvolti.

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