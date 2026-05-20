I ragazzi del Centro Il Ponte in visita al Braglia per parlare di talento e futuro
Nei giorni recenti, i giovani del Centro Il Ponte, un centro di aggregazione giovanile situato nella zona Tempio–Stazione di Modena, hanno avuto l'opportunità di visitare lo stadio Braglia. Durante la visita, hanno assistito a un'intervista con il capitano di una squadra di calcio locale, partecipando anche a una visita guidata degli impianti dello stadio. L'iniziativa si inserisce in un progetto dedicato a discutere di talento e prospettive future per i giovani coinvolti.
Nei giorni scorsi i ragazzi e le ragazze del Centro Il Ponte, centro di aggregazione giovanile attivo nella zona Tempio–Stazione di Modena, hanno partecipato ad un'intervista rivolta al capitano Antonio Pregreffi e ad una visita guidata presso lo stadio Braglia. E' stata l'occasione per scoprire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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