Il gruppo e lo staff del Sassuolo sono partiti oggi per il ritiro in Val di Non, a Ronzone. La squadra ha indicato che, se i giocatori avranno tempo e modo durante le settimane di preparazione, potranno recuperare le condizioni fisiche. Tuttavia, si evidenzia che il tempo a disposizione nel corso dell’estate sarà limitato. La squadra ha anche dichiarato che in questa stagione sarà avviato un nuovo ciclo, con l’obiettivo di ottenere risultati significativi.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Gruppo e staff partono oggi per il ritiro di Ronzone, ma la vigilia della partenza per il ritiro in Val di Non dice che se i giocatori, per rimettersi in condizione, avranno tempo e modo nel corso di queste settimane, è ad altri che quel che resta dell’estate neroverde di tempo ne lascerà pochissimo. In rigoroso ordine di apparizione Francesco Palmieri, Alberto Aquilani e Veronica Squinzi, rispettivamente direttore sportivo, allenatore e amministratore delegato e direttore generale, nonché proprietaria attraverso Mapei, del Sassuolo. Il ‘nuovo inizio’ è roba loro, già da oggi, e se i primi due hanno avuto modo di prendere contatto con la piazza sabato sera, in occasione della festa del tifo neroverde celebratasi al Ricci, Veronica Squinzi ha voluto salutare la squadra ieri, al Mapei Footoball Center. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’anno zero del Sassuolo: "Faremo cose importanti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ufficiale: Gila è del Milan. Indosserà la maglia numero 34. "Faremo grandi cose"Il Milan ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Mario Gila, che vestirà la maglia numero 34.

Le cose più importanti del G7 appena finitoDurante il vertice del G7, i leader occidentali hanno espresso un forte sostegno all’Ucraina, che potrebbe trarne beneficio.

Temi più discussi: Gazzetta - Lazio, sondaggio per Pinamonti! Perché può lasciare il Sassuolo, su Piccoli e l'ipotesi Icardi...; Pugilato – La Mantova Ring fa il pieno al Drasso Park; Rischio falla in mediana. La Juve tenta Nemanja Matic. Può essere il vice Locatelli; Social Personality, intervista a Giancarlo Padovan: Como da scudetto. Mondiali? Figura meschina della FIFA. Sinner...

The presentation of the black-and-green coach. Sassuolo, a new chapter begins. Veronica Squinzi: In continuityby Stefano Fogliani SASSUOLO It will also be 'year zero' for a Sassuolo that is changing – and will change – what it has never ... sport.quotidiano.net

La presentazione del mister neroverde. Sassuolo, al via un nuovo capitolo. Veronica Squinzi: Nella continuitàdi Stefano Fogliani SASSUOLO Sarà anche ‘l’anno zero’ per un Sassuolo che cambia – e cambierà – quanto non ha mai ... msn.com