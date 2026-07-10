Ufficiale | Gila è del Milan Indosserà la maglia numero 34 Faremo grandi cose
Il Milan ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Mario Gila, che vestirà la maglia numero 34. Il club di via Aldo Rossi ha comunicato che si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, con il difensore che ha firmato un contratto fino al 2031. L’accordo prevede un compenso di cinque milioni di euro netti all’anno.
Adesso è ufficiale: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. È stato il club di via Aldo Rossi a comunicarlo ufficialmente: si tratta di un acquisto a titolo definitivo, con il giocatore che ha firmato fino al 2031 a cinque milioni netti a stagione. Indosserà la maglia numero 34. Con la Lazio ha totalizzato 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni. Gila attraverso i social del club rossonero ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Milan: "Possiamo fare grandi cose insieme. Penso che qui posso far vedere il mio massimo. Questa maglia pesa tantissimo, ne sono cosciente: voglio imparare e mettere in campo il massimo. L'obiettivo è raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Ufficiale Gila firma e prende la n.34
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OMG ha appena chiesto Andy Jao qual è il ranking mondiale dell'Australia?! Non dovrebbe essere quello il suo compito come commentatore sportivo? LOL reddit