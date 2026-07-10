Il Milan ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Mario Gila, che vestirà la maglia numero 34. Il club di via Aldo Rossi ha comunicato che si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, con il difensore che ha firmato un contratto fino al 2031. L’accordo prevede un compenso di cinque milioni di euro netti all’anno.

Adesso è ufficiale: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. È stato il club di via Aldo Rossi a comunicarlo ufficialmente: si tratta di un acquisto a titolo definitivo, con il giocatore che ha firmato fino al 2031 a cinque milioni netti a stagione. Indosserà la maglia numero 34. Con la Lazio ha totalizzato 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni. Gila attraverso i social del club rossonero ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Milan: "Possiamo fare grandi cose insieme. Penso che qui posso far vedere il mio massimo. Questa maglia pesa tantissimo, ne sono cosciente: voglio imparare e mettere in campo il massimo. L'obiettivo è raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Ufficiale: Gila è del Milan. Indosserà la maglia numero 34. "Faremo grandi cose"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ufficiale Gila firma e prende la n.34

Notizie e thread social correlati

Milan, ufficiale il colpo Gila: il numero di maglia e la durata del contrattoL'AC Milan ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.

Olimpia basket ecco Alec Peters: ufficiale l’ingaggio del lungo americano che lascia i campioni dell’Olympiacos: «Milano, faremo grandi cose»L’Olimpia ha annunciato l’ingaggio di Alec Peters, un giocatore americano che lascia la sua precedente squadra, campione in carica in Eurolega.

Temi più discussi: Gila al Milan: è fatta! Accordo raggiunto con la Lazio, per lo spagnolo presto le visite; Calciomercato Lazio, Gila va al Milan. Difesa biancoceleste azzerata: ora gli acquisti; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; Ufficiale: de Vrij è un nuovo giocatore del Panathinaikos.

#Gila al #Milan è ufficiale: i dettagli del contratto, che numero di maglia ha scelto x.com

UFFICIALE - Mario Gila è un nuovo calciatore del Milan, il comunicatoAC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rosso ... napolimagazine.com

Gila al Milan è ufficiale: i dettagli del contratto, che numero di maglia ha sceltoIl comunicato ufficiale: AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un c ... corrieredellosport.it

OMG ha appena chiesto Andy Jao qual è il ranking mondiale dell'Australia?! Non dovrebbe essere quello il suo compito come commentatore sportivo? LOL reddit