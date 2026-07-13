In Cina è stato recuperato per la prima volta un razzo riutilizzabile, segnando un record nel settore spaziale. Il razzo Lunga Marcia 10B è stato lanciato e atterrato con successo, dimostrando la capacità di riutilizzo. La manovra è avvenuta senza incidenti e senza l’intervento di terzi. È la prima volta che un razzo di questo tipo viene recuperato nel paese. Il risultato rappresenta una novità rispetto ai precedenti lanci di veicoli spaziali.

La Cina ha completato con successo il primo recupero di un razzo riutilizzabile e lancia la sfida a SpaceX di Elon Musk. Il razzo Lunga Marcia 10B è decollato dalla provincia meridionale di Hainan: circa sei minuti dopo la separazione dallo stadio superiore, il booster è rientrato sulla Terra con una discesa controllata ed è stato recuperato verticalmente su una piattaforma galleggiante in mare. Il successo rappresenta per Pechino un progresso significativo per il programma spaziale del Paese, puntando a ridurre i costi dei lanci attraverso il riutilizzo dei booster, la componente più costosa del razzo. La Cina si avvicina così alla tecnologia sviluppata da SpaceX negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Elon Musk.

© Ilfattoquotidiano.it - Lancio storico in Cina, recuperato per la prima volta un razzo riutilizzabile: così Pechino sfida SpaceX di Elon Musk

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lancio storico in Cina, recuperato per la prima volta un razzo riutilizzabile

Notizie e thread social correlati

Per la prima volta la Cina ha recuperato un razzo lanciato nello spazio, come SpaceX di Elon Musk: traguardo storicoPer la prima volta, un razzo lanciato nello spazio è stato recuperato dalla Cina, come già fa da anni la compagnia statunitense.

SpaceX, lo storico debutto a Wall Street: Elon Musk suona la campanellaElon Musk ha partecipato a distanza dall'headquarters di SpaceX in Texas per far suonare la campanella di apertura delle contrattazioni sul Nasdaq,...

Temi più discussi: La Cina recupera il suo primo razzo riutilizzabile e sfida SpaceX; Per la prima volta la Cina ha recuperato un razzo lanciato nello spazio, come SpaceX di Elon Musk: traguardo storico; La Cina recupera per la prima volta un razzo orbitale, e studia come battere Musk; Lancio storico in Cina, recuperato per la prima volta un razzo riutilizzabile.

La Cina recupera il razzo riutilizzabile utilizzato nel lancio inaugurale del Long March 10B reddit

Per la prima volta la Cina ha recuperato un razzo lanciato nello spazio, come SpaceX di Elon Musk: traguardo storicoLa Cina è riuscita per la prima volta a recuperare con successo il primo stadio di un razzo lanciatore, nello specifico il Long March-10B. Si tratta di un risultato storico per Pechino, dato che i raz ... fanpage.it

La Cina sfida SpaceX: il razzo Long March 10B supera il primo test di recupero del booster (VIDEO)Pechino compie un passo storico verso i lanciatori riutilizzabili: il primo stadio del razzo è tornato a terra in mare ... tg.la7.it