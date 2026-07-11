Per la prima volta la Cina ha recuperato un razzo lanciato nello spazio come SpaceX di Elon Musk | traguardo storico
Per la prima volta, un razzo lanciato nello spazio è stato recuperato dalla Cina, come già fa da anni la compagnia statunitense. Il primo stadio del razzo è stato recuperato dopo il lancio, segnando un risultato senza precedenti per il paese. La Cina ha completato con successo questa operazione, che rappresenta un passo importante nel settore aerospaziale nazionale. SpaceX, invece, recupera razzi dal 2012, con questa pratica ormai consolidata.
Per la prima volta la Cina ha recuperato il primo stadio di un razzo lanciato nello spazio. Lo storico traguardo di Pechino colma il gap con gli USA: SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk, recupera i razzi da quasi 11 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Elon Musk.
La Cina sfida SpaceX, recuperato un razzo per la prima volta
Notizie e thread social correlati
SpaceX, lo storico debutto a Wall Street: Elon Musk suona la campanellaElon Musk ha partecipato a distanza dall'headquarters di SpaceX in Texas per far suonare la campanella di apertura delle contrattazioni sul Nasdaq,...
Leggi anche: La Cina ha lanciato embrioni umani artificiali nello spazio: ci aiuteranno a capire le possibilità di riproduzione
Temi più discussi: Notizie BTC: SpaceX di Elon Musk muove bitcoin per la prima volta in sei mesi; La Cina recupera per la prima volta un razzo orbitale, e studia come battere Musk; SpaceX alimenta le speculazioni su Bitcoin con un test di trasferimento da 88 dollari; SpaceX porta in orbita il primo satellite con tecnologia nucleare.
Elon Musk è da oggi il primo ed unico trilionario della storia. Con il debutto in borsa di SpaceX il suo patrimonio netto ha superato per la prima volta la soglia di 1.000 miliardi di dollari (1 trilione). x.com
Ieri SpaceX ha debuttato al Nasdaq con la più grande quotazione in borsa della storia: 75 miliardi di dollari raccolti, valutazione iniziale da 1.770 miliardi e Elon Musk diventato la prima persona con un patrimonio stimato superiore ai 1.000 miliardi di dollari. U facebook
SpaceX presenta domanda FCC per Comunicazioni del veicolo di lancio per la missione di dimostrazione del ritorno orbitale di Starship in partenza da Starbase, TX. Viene utilizzato per un fascio di tracciamento. reddit
Per la prima volta la Cina ha recuperato un razzo lanciato nello spazio, come SpaceX di Elon Musk: traguardo storicoLa Cina è riuscita per la prima volta a recuperare con successo il primo stadio di un razzo lanciatore, nello specifico il Long March-10B. Si tratta di un risultato storico per Pechino, dato che i raz ... fanpage.it
La Cina recupera per la prima volta un razzo orbitale, e studia come battere MuskIl Long March 10B atterra con successo dopo il lancio inaugurale. Pechino colma il ritardo sul riuso dei vettori e accelera la corsa spaziale, ma sul successo tecnologico pesano i nuovi dettagli sulla ... ilfoglio.it