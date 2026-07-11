Per la prima volta la Cina ha recuperato un razzo lanciato nello spazio come SpaceX di Elon Musk | traguardo storico

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la prima volta, un razzo lanciato nello spazio è stato recuperato dalla Cina, come già fa da anni la compagnia statunitense. Il primo stadio del razzo è stato recuperato dopo il lancio, segnando un risultato senza precedenti per il paese. La Cina ha completato con successo questa operazione, che rappresenta un passo importante nel settore aerospaziale nazionale. SpaceX, invece, recupera razzi dal 2012, con questa pratica ormai consolidata.

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Per la prima volta la Cina ha recuperato il primo stadio di un razzo lanciato nello spazio. Lo storico traguardo di Pechino colma il gap con gli USA: SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk, recupera i razzi da quasi 11 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Cina sfida SpaceX, recuperato un razzo per la prima volta

Video La Cina sfida SpaceX, recuperato un razzo per la prima volta

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