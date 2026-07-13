Lance Armstrong ha commentato le prestazioni di Pogacar nel Tour de France 2026, affermando che il ciclista sloveno “sa bene qual è il vero record del Tour, non ci crede neppure lui”. Pogacar ha dominato la prima settimana, avvicinandosi alla sua quinta vittoria consecutiva. La sua superiorità è evidente, e sembra ormai senza rivali in questa edizione della corsa.

Tadej Pogacar ha dominato la prima settimana del Tour de France 2026 e sembra involarsi di fatto senza un avversario credibile verso la conquista della quinta Grande Boucle della sua carriera. Così facendo, il fuoriclasse sloveno eguaglierebbe il record ufficiale condiviso da Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, anche se Lance Armstrong arrivò a quota 7 prima di venire cancellato dall’albo d’oro dopo la sua confessione di aver fatto uso di doping. L’ex corridore statunitense, nell’ambito del suo podcast ‘The Move’, ha esaltato le qualità di Pogacar evidenziando la sua netta superiorità: “ È come se qualcuno vincesse la Maratona di New York con cinque minuti di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lance Armstrong punge Pogacar: “Sa bene qual è il vero record di Tour, non ci crede neppure lui…”

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King Tadej Pogacar Is Back For The Tour of Flanders 2026!

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