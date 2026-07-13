Un fotografo ha catturato immagini di un uomo che baciava una donna lungo un sentiero sterrato sopra una villa di lusso a Bormes-les-Mimosas, nel sud della Francia. Le foto mostrano anche il soggetto che mostra un alluce malandrino. Tra le immagini, si vedono anche dettagli di un rapporto extraconiugale tra una donna e un uomo chiamato John. La regina avrebbe reagito senza parole alla scoperta di alcune di queste foto.

Il fotografo si era appostato lungo un sentiero sterrato che correva sulla collina sopra la lussuosa villa presa in affitto a Bormes-les-Mimosas, nel sud della Francia. I tronchi dei pini marittimi e gli eucaliptus in un'altra occasione avrebbero offerto un nascondiglio sufficientemente sicuro: ma quel giorno di agosto no, la posta in gioco era troppo alta. E così Daniel Angeli, conosciuto come il paparazzo dei vip, scarpinò ancora e infine si acquattò fra gli arbusti a oltre un chilometro di distanza dalle sue prede. Perfetto: da lì il suo potentissimo teleobiettivo, puntellato alla meglio perché non traballasse, inquadrava per intero la piscina della villa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’alluce malandrino e quei baci rubati con l’amante John. E "Fergie la rossa" lasciò senza parole anche la regina

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