L’allenatore del Barcellona ha avvertito l’Atletico Madrid che l’offerta per Julian Alvarez potrebbe scadere a breve. La società blaugrana ha confermato di aver presentato una proposta, ma non ha specificato i dettagli. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla risposta del club madrileno. La trattativa resta aperta, con scadenza imminente prevista per le prossime ore.

2026-07-13 19:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha avvertito che “l’offerta sostanziale” del club per Julian Alvarez non rimarrà sul tavolo indefinitamente mentre i campioni di Spagna continuano la loro ricerca dell’attaccante dell’Atletico Madrid. Il nazionale argentino ha informato l’Atletico del suo desiderio di lasciare quest’estate e sta attirando l’interesse di molti dei più grandi club europei, tra cui Arsenal e Paris Saint-Germain. Laporta ha però chiarito che il Barcellona non aspetterà per sempre una decisione.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’allenatore del Barcellona Laporta avverte l’Atletico Madrid che l’offerta per Julian Alvarez potrebbe scadere

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