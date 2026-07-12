Durante la finale di Wimbledon, si è notato un particolare nel box di Jannik Sinner: una donna con un ventaglio si è distinta tra gli spettatori. La presenza di Laila Hasanovic, accompagnatrice del tennista, è stata osservata durante l’evento. La scena è stata catturata dalle telecamere e ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media. La donna si è mostrata mentre si confrontava con il caldo londinese, mentre il match proseguiva.

Tra eleganza, tensione e un ventaglio per sfidare il caldo londinese. Non c’era soltanto la tensione di una finale da difendere. Nel box di Jannik Sinner, accanto alla famiglia e allo staff del campione azzurro, gli obiettivi delle telecamere hanno seguito anche Laila Hasanovic, la modella danese che da qualche mese è la compagna del numero uno del tennis mondiale. Mentre sul Centre Court si giocava uno dei match più importanti della stagione, lei ha vissuto ogni scambio con discrezione, senza mai cercare la ribalta, ma finendo comunque sotto i riflettori dei fotografi. Il ventaglio diventa protagonista. A catturare l’attenzione è stato soprattutto un piccolo dettaglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Wimbledon, gli occhi anche su Laila Hasanovic: il dettaglio nel box di Jannik Sinner durante la finale non passa inosservato

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