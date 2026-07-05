Raz Degan ha commentato pubblicamente il procedimento giudiziario a suo carico, in cui è stato rinviato a giudizio per presunti fatti avvenuti nella sua proprietà pugliese. L’attore respinge ogni accusa e si dice arrabbiato per la ricostruzione dei fatti. La vicenda riguarda presunte irregolarità avvenute nell’area di proprietà, ma Degan non ha fornito ulteriori dettagli pubblici. La vicenda è ancora in fase processuale.

Dopo il rinvio a giudizio per presunti fatti avvenuti nella sua proprietà pugliese, Raz Degan commenta pubblicamente il procedimento che lo vede coinvolto e respinge ogni accusa. L’attore parla di una ricostruzione lontana dalla realtà e spiega perché preferisce attendere il processo. Leggi anche: Raz Degan nei guai? Ecco l’accusa verso di lui, si parla di un processo imminente: ecco i fatti assurdi Negli ultimi giorni Raz Degan è tornato al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. L’attore dovrà infatti affrontare un processo dopo la denuncia presentata da un tecnico incaricato di eseguire alcuni lavori nella sua abitazione in Puglia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Raz Degan è giustamente arrabbiato per la ricostruzione dei fatti di cui è accusato: ecco la sua verità

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