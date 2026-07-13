la vita segreta delle storie riscritte dai fan

Nel novembre del 1986, il New York Times pubblicò un articolo intitolato “Spock among the women”, che evidenziò l’interesse delle fanfiction, pratiche di scrittura in cui i fan riscrivono e reinterpretano storie e personaggi di serie e film. Questa forma di espressione creativa, tra le più antiche, permette ai appassionati di sviluppare narrazioni alternative, spesso condivise online o in pubblicazioni non ufficiali. L’industria dell’intrattenimento ha iniziato a riconoscere questa attività come parte integrante della cultura fan.

Le fanfiction sono una delle pratiche più antiche con cui i fan esprimono la propria creatività, e l’industria dell’intrattenimento se ne sta accorgendo Nel novembre del 1986 il New York Times pubblicò un articolo intitolato “Spock among the women”. L’autrice, Camille Bacon-Smith, raccontava che nei dieci anni successivi all’uscita della serie tv di fantascienza Star Trek circa diecimila fan, in larga parte donne, avevano prodotto oltre trentamila opere ispirate alla serie: racconti, poesie, canzoni, illustrazioni. Molte di quelle storie partivano da un’idea che nella serie ufficiale non compare mai: che tra i due protagonisti maschili, il capitano Kirk e il suo primo ufficiale Spock, ci fosse una relazione romantica e sessuale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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