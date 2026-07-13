Le fanfiction sono storie scritte dai fan ambientate in universi narrativi già esistenti, pratiche che esistono da prima dell’avvento di internet. Recentemente, l’industria dell’intrattenimento ha iniziato a prestare maggiore attenzione a questa forma di espressione creativa. Le fanfiction rappresentano un modo per i fan di reinterpretare e approfondire le storie che amano, anche se spesso sono considerate attività non ufficiali. Questa attività si è sviluppata nel tempo, con una presenza consolidata anche prima dell’era digitale.

Le fanfiction sono una delle pratiche più antiche con cui i fan esprimono la propria creatività e l’industria dell’intrattenimento se ne sta accorgendo Le fanfiction — quelle storie scritte dai fan, ma ambientate in universi narrativi già esistenti — non sono nate con internet, anzi. L’abitudine di prendere personaggi già esistenti e riscriverne le vicende è vecchia di secoli: la praticavano gli autori medievali che rielaboravano di continuo le avventure di re Artù, e secondo alcuni studiosi vi rientra persino la Divina Commedia di Dante, che prende figure reali e immaginarie e le muove dentro un mondo costruito da lui. Da qualche decennio, però, a scriverle sono soprattutto donne e persone queer, che nelle fanfiction trovano lo spazio per esplorare desideri e relazioni raccontati di rado altrove. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - 3. La vita segreta delle storie riscritte dai fan

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