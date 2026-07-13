La triste fine di Renato Sanches | a 28 anni il PSG vuole quasi regalarlo Perché non ha mercato

A 28 anni, Renato Sanches non ha più mercato e il PSG, con un anno di contratto residuo, cerca di cederlo a ogni costo. Il calciatore, una volta considerato tra i più promettenti in Europa, ora è vicino a lasciare il club senza una destinazione. Nessuna offerta concreta è arrivata finora, e il club francese sembra disposto a svincolarlo. La situazione evidenzia il calo di interesse nei confronti dell’ex talento.

Renato Sanches era uno dei calciatori più promettenti del panorama europeo, adesso a 28 anni non lo vuole praticamente nessuno. Il PSG, col quale ha ancora un anno di contratto, vorrebbe piazzarlo in ogni modo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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