La triste fine di Renato Sanches | a 28 anni il PSG vuole quasi regalarlo Perché non ha mercato

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A 28 anni, Renato Sanches non ha più mercato e il PSG, con un anno di contratto residuo, cerca di cederlo a ogni costo. Il calciatore, una volta considerato tra i più promettenti in Europa, ora è vicino a lasciare il club senza una destinazione. Nessuna offerta concreta è arrivata finora, e il club francese sembra disposto a svincolarlo. La situazione evidenzia il calo di interesse nei confronti dell’ex talento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Renato Sanches era uno dei calciatori più promettenti del panorama europeo, adesso a 28 anni non lo vuole praticamente nessuno. Il PSG, col quale ha ancora un anno di contratto, vorrebbe piazzarlo in ogni modo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, accelerata per Curtis Jones: l’obiettivo è regalarlo a Chivu. Si cerca l’intesa con il LiverpoolL'Inter sta accelerando sui negoziati per Curtis Jones del Liverpool, con l’obiettivo di acquistarlo e consegnarlo a Chivu.

Alla fine il Psg senza Mbappé-Messi-Neymar ha vinto la Champions ed ha pure risolto i suoi problemi economiciIl Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League senza Mbappé, Messi e Neymar, e ha risolto i problemi economici.

renato sanches la triste fine diLa triste fine di Renato Sanches: a 28 anni il PSG vuole quasi regalarlo. Perché non ha mercatoRenato Sanches era uno dei calciatori più promettenti del panorama europeo, adesso a 28 anni non lo vuole praticamente nessuno ... fanpage.it

Renato Sanches, spirale negativa senza fine: quarto infortunio e stagione finitaLa sfortuna di Renato Sanches non sembra destinata a finire e probabilmente ci dovremo rassegnare a non poter più ammirare quel centrocampista dinamico che nel corso degli Europei del 2016, ancora ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web