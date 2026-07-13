Con l’arrivo dell’estate, si nota una nuova tendenza nel guardaroba femminile: lo stile coloniale, spesso associato a capi colorati e ricchi di dettagli, torna in auge. Le donne scelgono abiti e accessori che richiamano questa estetica, portando freschezza e originalità alla stagione calda. La tendenza si manifesta attraverso tessuti leggeri, fantasie vivaci e linee che evocano il mondo coloniale. La moda estiva si arricchisce così di un tocco inedito e vivace.

Con l’estate e il caldo che si fa sentire è naturale aver voglia di tirare fuori dall’armadio tutti quei pezzi che riportano alla mente o ricalcano alla perfezione lo stile coloniale. Tra sfumature sabbia e khaki, ci si perde tra camicie con tasche applicate, pantaloni di lino, cappelli panama e trench sahariane quando occorre. Il modo migliore di indossarle quest’anno, però, non prevede il total look. Il segreto è mixarli con capi dallo stile completamente diverso. Per esempio, mettendo insieme camicia coloniale e gonna drappeggiata si ottiene un look inedito che non può che conquistare. Se poi questa combo così interessante viene anche arricchita da accessori altrettanto elettrizzanti, il risultato non può che essere strepitoso e assolutamente contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La svolta femminile (e inedita) dello stile coloniale arricchisce l'estate di colore e originalità

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