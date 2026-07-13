Un dettaglio che potrebbe indicare la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stato notato di recente. La conduttrice e content creator sta attualmente dedicando molto tempo ai suoi impegni professionali, partecipando a vari eventi e progetti televisivi. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulla coppia, né conferme o smentite riguardo alla loro situazione sentimentale.

Per Giulia Salemi è un momento ricco di impegni e soddisfazioni professionali. La conduttrice e content creator sta collezionando esperienze importanti nel mondo della televisione, partecipando a eventi e nuovi progetti che confermano la sua crescita. Eppure, mentre racconta quello che definisce il periodo più felice della sua vita, c’è un particolare che non è passato inosservato ai fan: nel ripercorrere gli ultimi mesi non menziona mai Pierpaolo Pretelli. Un’assenza che ha inevitabilmente riacceso le indiscrezioni sulla coppia, già da tempo al centro di voci che parlano di una possibile crisi. Nell’anno incredibile di Giulia Salemi non c’è traccia di Pierpaolo Pretelli: che succede?. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finita? Spunta un dettaglio che conferma la rottura: sarà vero?

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi Pare che la coppia si sia allontanata: cosa cè di vero

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Buonasera amori Giulia spiega meglio cosa intendeva con la storia dell' articolo, che ha drammatizzato le sue parole su Kian, perché non tutti ci arrivano... Brava Giulia a mettere i puntini sulle i #giuliasalemi #prelemi x.com

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