la storia infinita

Sabato, un ex calciatore di 89 anni, è deceduto. Era noto per aver guidato la nazionale argentina durante il Mondiale del 1966. La notizia si diffonde con una semplice comunicazione ufficiale. La sua carriera è legata a momenti storici del calcio internazionale e la sua morte segna la fine di un’epoca per molti appassionati.

Antonio Rattin è morto sabato all'età di 89 anni. Certe notizie sembrano arrivare come segnali del destino. Rattin era il capitano della nazionale argentina nel mondiale del 1966. Durante la partita contro l'Inghilterra fu espulso dall'arbitro tedesco Rudolf Kreitlein, Rattin non volle abbandonare il terreno di Wembley, chiese il supporto di un interprete perché l'arbitro non parlava una sola parola di spagnolo, le proteste proseguirono per undici minuti, infine il capitano lasciò il campo ma passando vicino alla bandierina del corner, il piccolo drappo con i colori della bandiera inglese, la stropicciò e il pubblicò lo coprì di insulti e oggetti, non contento, si adagiò sul tappeto rosso steso per la Regina Elisabetta II presente in tribuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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