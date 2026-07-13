La deputata del partito di sinistra ha criticato la leader del partito, accusandola di non aver reagito alle dichiarazioni di Conte sulla Russia. La stessa ha commentato che Schlein si è mostrata inattiva e non ha preso posizione. La discussione si concentra sul mancato fronte comune tra i partiti di sinistra, mentre il progetto di un'alleanza più ampia sembra essersi dissolto. La polemica riguarda anche le tensioni interne e le divergenze sulle posizioni riguardanti Mosca.

Alla faccia dell’alternativa di governo: il “ Campo largo ” sempre più stretto e che procede a singhiozzo sembra essersi definitivamente liquefatto, scivolando pericolosamente verso un tragicomico mix di posizioni e contro-posizioni che lo impaluda in proclami e compromessi che vedono i leader del centrosinistra con l’acqua (per non dire il fango) alla gola. Le ultime giravolte pacifiste di Giuseppe Conte sul palco di Napoli, dove ha arringato la folla sostenendo che la minaccia russa in Europa sia solo un’invenzione geopolitica creata ad arte per giustificare il riarmo dell’Occidente, hanno fatto saltare la “santabarbara” del centrosinistra. Politica estera e Campo largo, Picierno: «Non mi pento di aver lasciato il Pd, Schlein tace su Conte». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - La sinistra esplode sulla Russia, Picierno punge: “Aspettavo una reazione alle parole di Conte, ma Schlein si finge morta”

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