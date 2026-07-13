Mercoledì 15 luglio, il ministero della Salute ha segnalato sette città con bollini rossi, nove con bollini arancioni e tutte le altre in giallo, nessuna in verde. La giornata ha registrato temperature molto elevate, con un picco di 45 gradi in Sardegna giovedì. La settimana ha visto un aumento delle ondate di calore, con condizioni estreme monitorate quotidianamente.

Sette bollini rossi e nove arancioni. In giallo, invece, il resto delle 27 città monitorate. Nessun comune in verde. È lo scenario fotografato dal ministero della Salute per mercoledì 15 luglio. Tra le città dove l’allerta sarà di terzo livello - che indica condizioni di emergenza potenzialmente rischiose per la salute anche delle persone sane e attive, e non solo delle fasce più fragili - figurano Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Il picco di calore è atteso proprio tra mercoledì e giovedì. Lunedì ha infatti preso il via una settimana di grande caldo e stabilità atmosferica che, secondo le previsioni di Federico Brescia de iLMeteo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La settimana del caldo record: il picco giovedì, 45 gradi in Sardegna, tutti i bollini rossi giorno per giorno

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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