La scoperta di un tesoro Bonificano una casa e trovano 136.900 euro

Durante i lavori di bonifica di un appartamento, sono stati trovati 136.900 euro nascosti all’interno delle pareti. La casa era stata abbandonata dopo la morte di una persona, avvenuta per cause naturali. La scoperta è avvenuta mentre si eseguivano interventi di ristrutturazione e ha portato al ritrovamento di denaro nascosto in vari punti dell’immobile. La somma è stata sequestrata e sarà oggetto di accertamenti.

Sapevano che varcando la soglia di quell’appartamento avrebbero trovato i segni di un dolore profondo: quello per una vita che, tra quelle mura, era all’improvviso scivolata via per cause naturali. Ma i due tecnici della Ekonore – azienda specializzata con sede legale a Milano e sede operativa a Viareggio – intervenuti per un delicato intervento di bonifica post-mortem, non potevano immaginare che in quella casa ormai vuota, tra gli oggetti di ogni giorno accumulati negli armadi, fosse nascosto un piccolo tesoro. In totale 136.900 euro in banconote, ordinate dentro alcune buste bianche e riposte qua e là, tra i ricordi di una vita. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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