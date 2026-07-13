la rivincita delle bionde gli attori oggi

L'autrice del libro, ex studentessa di Stanford Law School, ha raccontato come i pregiudizi dei coetanei abbiano sottovalutato la sua intelligenza e le sue capacità a causa del suo aspetto. La narrazione si basa sulle sue esperienze personali, che includono una passione per moda e bellezza e il suo coinvolgimento in una rivista femminile. La storia evidenzia come l’aspetto possa influire sulla percezione degli altri, anche in ambienti altamente qualificati.

La trama nasce dalle esperienze personali dell’autrice del libro, come studentessa ossigenata alla Stanford Law School: dalla sua passione per la moda e il beauty al suo interesse per la rivista Elle fino ai pregiudizi dei suoi coetanei che tendevano a sottovalutarla a causa del suo aspetto. Uscito il 13 luglio 2001, il film ed è stato un successo di pubblico con 142 milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget di 18. La rivincita delle bionde ha generato un sequel nel 2003, un musical di Broadway e la recentissima serie spin-off Elle su Amazon Prime Video. 25 anni dopo, la radiosa protagonista ha consacrato la sua sfavillante carriera con un Oscar. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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